Basket femminile: L'Amatori Savona non si ferma, anche il girone di ritorno si apre con una vittoria

"Ottovolante" Amatori che fa suo il match valido per la prima giornata di ritorno contro Pasta Rivalta con il punteggio di 67-57!

Primo quarto che vede le savonesi un po’ troppo frettolose in attacco facendo fatica a trovare la via del canestro, ma grazie ad una difesa più ruvida del solito riescono a tenere le piemontesi a 9 punti nei primi 10’ così da arrivare alla prima sirena sul 14-9. Nella seconda frazione grazie ad una difesa attenta e aggressiva le biancorosse riescono a correre meglio sul campo, trovando canestri più facili e dando una prima spallata alla partita arrivando a metà gara sul punteggio di 35-23. Al rientro dagli spogliatoi le pappagalline mantengono la lucidità in attacco e la concentrazione difensiva come da tempo non si vedeva riuscendo così a rosicchiare un altro punticino di margine e chiudendo la terza frazione in vantaggio di 13 lunghezze (50-37 al 30’). Ecco però che negli ultimi 10’ riemergono tutti i problemi di concentrazione delle girls: in attacco si fermano muovendo poco la palla ed intestardendosi a giocare azioni personali 1vs1, problematica che porta difficoltà anche in fase difensiva dove le torinesi ne approfittano subito e si portano sul -6 a 4’ dalla fine.

E' una tripla di Paleari a rimandare indietro la squadra di coach Lazzari, canestro che sveglia le biancorosse che con un parziale di 8-0 chiudono la partita fino al 67-57 all’ultima sirena. Una discreta prova contro una squadra “fastidiosa”, devono far riflettere però questi passaggi a vuoto e bisogna cercare di eliminarli al più presto. Prossimo appuntamento derby di ritorno sabato 8 maggio 2021 ad Arenzano contro contro Basket Pegli.

Serie B Femminile – 8° giornata Amatori Pallacanestro Savona – A.D. Polisportiva Pasta 67-57 (14-9; 35-23; 50-37)

SAVONA: Sansalone 8, Tosi 11, Pregliasco 8, Poletti 1, Picasso 10, Paleari 16, Zappatore 10, Franchello 3, Giudetti, Revetria ne, Leonardini ne, Quercia ne. – All. Dagliano Ass. Cacace

PASTA: Scelza 8, Parlani 5, Lancini, Tuberga 15, Thompson 1, Ramellini 4, Ercole, Cortese 5, Giannotto, Tarantino 19. – All. Lazzari Ass. Ciavarra

Classifica: APS 16 pt, Granda College Cuneo 12, Torino Teen Basket* 10, Torino Young 8, Pegli 8, Pol. Pasta 4, Biellese 2, Castelnuovo Scrivia* 2. *partite da recuperare