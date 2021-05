Calcio, Priamar. Sospiro di sollievo, Mirco Canu si è risvegliato dopo l'incidente dello scorso weekend

E' arrivato nella giornata di ieri il segnale più bello per Mirco Canu, la famiglia e tutti i compagni di squadra.

Dopo il terribile incidente in moto di sabato scorso, il giocatore della Priamar ha visto le proprie condizioni di salute migliorare giorno dopo giorno, fino ad arrivare al risveglio.

Un bel sospiro di sollievo per il sodalizio savonese, pronta a non far mancare il proprio sostegno, anche attraverso uno striscione, al proprio tesserato.