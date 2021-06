Calcio, Cairese. Ripartenza sprint per il settore giovanile gialloblu

Lo scorso fine settimana, le formazioni del settore giovanile della Cairese sono tornate a disputare partite ufficiali come ormai non accadeva da tempo. Il lavoro dei tecnici, portato avanti spesso in modalità “individuale” negli ultimi mesi, si è dimostrato di primissimo livello. D’altronde, il responsabile tecnico del settore giovanile Sergio Soldano ha spesso ribadito che senza partite si vede “quali sono gli allenatori che hanno davvero come primo obiettivo la crescita dei ragazzi”.

Passiamo ora al racconto delle partite del weekend lungo che ha compreso anche la festività del 2 giugno

Leva 2005

Cairese 2 – Legino 2

Il commento di mister Caracciolo: “E’ stata una bella partita contro una squadra forte come quella dei verdeblù. La partita è stata a grande intensità. Siamo andati in vantaggio grazie a una rete di Diamanti. Abbiamo poi incassato due reti per colpa di due ingenuiytà. Siamo poi stati bravi a pareggiarla grazie a Berretta. Un buon punto contro una delle migliori formazioni della categoria, ma non abbiamo dimostrato di non essere da meno”.

Leva 2004

Legino 0 – Cairese 5

Le reti di Leotta, Turco, Olivieri e Andrea Briano (doppietta). Mister Brignone: “Partita giocata discretamente e sempre sotto controllo”.

Leva 2006

Speranza 3 – Cairese 5

Le doppiette di Monni e Chiarlone, condite dal goal di Cairo, sono valse tre punti alla formazione di mister Peirone, il quale tuttavia non è rimasto del tutto soddisfatto della prestazione dei ragazzi: “Partita presa molto sottogamba dalla squadra, ma essendo molto superiori il risultato non è mai stato in discussione. Riguardo la prestazione, quest’ultima poteva certamente essere migliore. Buone le prove di Monni e Chiarlone”.

Leva 2007

Veloce 0 – Cairese 2

Due reti nella ripresa, di Parodi e Anedda, sono valsi la vittoria ai gialloblù di Emil Bagnasco. Questa l’analisi del mister: “Primo tempo equilibrato con leggera supremazia della Veloce nella parte finale. Noi abbiamo tenuto il pallino del gioco cercando di costruire dal basso, loro cercavano principalmente di verticalizzare. Le loro due occasioni più importanti sono nate da due errori nostri di gestione palla (il primo per una scelta nella gestione palla “ai confini della realtà”, la seconda per eccesso di confidenza nel gestire palla). Da segnale 2 importanti parate di Bressan. Primo tempo impostato più sulla qualità e sul palleggio, ma non ha sortito gli effetti desiderati. Il secondo tempo è partito con una squadra più “operaia”, abbiamo preso il predominio del campo e la gestione della palla. Abbiamo attaccato la profondità in modo efficace e abbiamo trovato il vantaggio con Parodi al decimo della ripresa. Ovviamente, gli avversari hanno cercato di recuperare, ma la solidità del centrocampo e soprattutto della difesa hanno fatto sì che Bressan prima e Canonica dopo non corressero rischi. Dopo le traverse colpite da Carnesecchi (su punizione) e Castellano (girata al volo di sinistro su calcio di angolo), Anedda ha raddoppiato, dopo una combinazione con Ismailisufi e Gilardo, trovandosi di fronte al portiere. Partita vinta con carattere nel secondo tempo . Migliori in campo: Parodi Ettore, Andedda Nicolò, Castellano Zaccaria, Longagna Roberto”.

Torneo Leva 2011 ad Asti

La squadra di Mirko Di Martino, sottoleva di un anno, ha offerto prestazioni soddisfacenti, come testimoniano le parole del tecnico gialloblù: “I ragazzi non hanno avuto timore e nessuna squadra ci ha messo posto. Fanno piacere i complimenti degli avversari per i nostri 2012. A coronamento di tutto ciò, un ottimo quinto posto finale”.

Leva 2008

Successo in due tempi su tre per la Cairese di Silvio Morena ai danni del Finale. “Primo tempo vinto grazie ad azioni di gioco veloci e con attacco rapido della profondità – commenta l’allenatore – qualche svarione difensivo ma dovuto anche alla maggior velocità dell’attaccante avversario nell’uno contro uno comunque salvato anche per merito della prestazione del portiere Raineri. Il secondo tempo abbiamo subito maggiormente. Nel terzo tempo, invece, la squadra, consapevole della vittoria del primo tempo, dopo il primo gol fatto si è adagiata per poi subire il pareggio. Pronto riscatto e realizzazione del gol che vale la vittoria del tempo e della partita. Nota particolare per Ferraro e Pizzorno a centrocampo e Cesi in attacco”.

Leva 2006

Cairese 3 – Priamar 1

Le reti della vittoria sono state siglate da Cairo, Chiarlone e Gianotti. Secondo successo per i 2006 ma ancora ampi margini di miglioramento. Così il tecnico Peirone: “Purtroppo, devo dire che non è stata una bella prestazione della squadra. Abbiamo anche tante assenze e qualche ragazzo non si trovava in buone condizioni. Dopo un buon inizio – 2 a 0 dopo 10 minuti – ci siamo spenti come se la partita fosse finita. Solito problema di questi ragazzi: poca cattiveria e poco “nervo” accompagnati da problemi di pura tecnica fanno sì che troviamo difficoltà quando le partite non sono ‘di cartello’. Pochi meritano la sufficienza. Può essere anche un problema di “concentrazione” che non riescono a tenere a risultato conseguito”.