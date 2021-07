Calcio. L'Alassio FC sarà in salsa genovese. Ragazzoni ribatte: "Questa città cosa mi ha dato?"

Gli allenamenti a Sori, una seduta e le partite ad Alassio. Il club giallonero rischia di perdere il proprio radicamento a ponente, dopo le importanti novità tecniche emerse nelle ultime ore.

Il presidente Stefano Ragazzoni però ribatte con forza agli appunti che gli vengono posti.

"Avrei ceduto l'Alassio FC se ne vene fosse stata la possibilità, ma così non è stato.

Tramite Giuseppe Perpignano ho avuto modo di conoscere Marco Luciani, il prossimo tecnico giallonero, ed è nata questa opportunità.

Il rischio che il club perda radicamento con il territorio? Ribalterei la domanda: cos'ha fatto questo territorio per il proprio club di maggior successo? Capisco ci sia la Baia in Prima Categoria, ma dagli sponsor cittadini non è arrivato un centesimo".

Il presidente delle vespe si concentra sull'aspetto tecnico.

"Sarà una squadra giovane con tanti elementi della leva 2000 provenienti dai migliori club genovesi. Confidiamo di fare bene. Perpignano ci darà una mano? No è stato un tramite importante, ma non sarà coinvolto nella gestione del club".