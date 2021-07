Calciomercato, Plodio. Il primo colpo è tra i pali, per mister Roso c'è Davide Cirronis

La nota del club:

Da tradizione la porta del Plodio è sempre stata difesa da portieri di estrema bravura, tanto per fare due nomi ricordiamo Emanuel Fontana e per ben nove anni il grande Luca Lussi, ed per questo che la scelta è ricaduta su un altro portiere di estrema qualità.

Per la stagione 2021/22 la porta del "Cioi" sarà difesa da Davide Cirronis. Davide ha bisogno di pochissime presentazioni, da sempre impegnato a difendere i pali di squadre militanti in categorie superiori, sarà sicuramente un valore aggiunto a disposizione di mister Roso. Dal Tavolara Olbia in serie D al Varazze in Eccellenza, passando per Albissola e Legino in Promozione fino all'Altarese, nella passata stagione, in prima categoria, Davide porterà, oltre alla sua affidabilità, la sua esperienza e il suo carisma che, sicuramente, ci saranno di grande aiuto nell'arco di tutta la stagione.