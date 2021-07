Calcio, Millesimo: i giallorossi hanno un nuovo direttore generale, Luciano Piccardo succede a Michelangelo Bove

"Sono davvero contento del lavoro portato avanti insieme a tutto il resto della dirigenza - ha spiegato Bove - in periodi anche difficili come quelli caratterizzati dal covid. Ci tengo a ringraziare ogni componente della società per la disponibilità e la passione che ogni giorno permette all' Asd Millesimo Calcio di poter offrire al proprio paese una sana e positiva forma, non solo di sport, ma anche di educazione e formazione per i bambini e i ragazzi del nostro paese. Le iniziative intraprese e portate avanti sono state tante e di conseguenza le soddisfazioni. Ora è giusto tornare esclusivamente al calcio giocato, non vedo l'ora. Sono molto contento che sia Luciano a continuare il progetto dal momento che lo ritengo oltre che competente anche un'ottima persona."