Calciomercato. Un colpo tira l'altro per la Sanremese, dal Casale arriva Eros Fabbri

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/22 del difensore Eros Fabbri,nelle ultime tre stagioni al Casale.

Nato a Genova il 15 gennaio 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Fabbri è un terzino destro di movimento, bravo sia in fase difensiva sia in propulsione offensiva. All’occorrenza può essere impiegato anche sulla fascia sinistra.

Nel Casale ha collezionato 52 presenze in tre anni in D e si è messo in luce come uno degli elementi più interessanti della compagine nerostellata.

“Sono molto contento di poter far parte di questo progetto così ambizioso – commenta Fabbri – subito dopo la fine del campionato mi ha chiamato il direttore (Pino Fava, ndr), poi ho fatto una lunga chiacchierata anche con il mister Andreoletti e ho sciolto ogni indugio.

Quando la Sanremese è venuta a vincere a Casale mi ha fatto una grossa impressione, si vedeva che era una squadra molto ben organizzata e si vedeva soprattutto che era un grande gruppo. La società sta facendo una campagna acquisti importante, ci sono tutte le condizioni per disputare un buon campionato.

Sono un terzino di spinta, mi piace attaccare lo spazio, andare in profondità e sul fondo. La concorrenza è notevole, mase il mister vorrà puntare su di me farò di tutto per farmi trovare pronto”.