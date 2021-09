Calcio, Coppa Italia Promozione. Dalle 18:00 parte la seconda giornata, ecco il programma odierno

Nel gruppo A Baia Alassio e Camporosso avranno l'opportunità contro le attuali capolista di poter continuare il loro percorso, seppur le sensazioni lasciate da Golfo Dianese e Ceriale sono parse veramente positive per le squadre di Colavito e Biolzi.

Più fluida la situazione nel gruppo B. Il Soccer Borghetto, unica vincitrice nella prima giornata scenderà in campo al "Levratto", contro la Veloce, mentre il Bragno, alle 18:00 riceverà il Legino.

Similare al Gruppo A, la situazione nel gruppo C, seppur Praese - Voltrese appaia quasi come una sorta di scontro diretto anticipato per il passaggio del turno.