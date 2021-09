Calcio, Veloce. Carro e Sofia regalano i primi tre punti stagionali, ma sono stati tanti gli under scesi in campo nella formazione granata

Nonostante le prime due sconfitte rimediate nel girone di Coppa Italia, complice anche la mancanza di parte dei titolari della propria rosa, la FBC Veloce 1910 persevera col proprio progetto di puntare sulla linea verde del proprio Settore Giovanile.

E così, oltre agli ormai stabili 2003 e 2004 Belmonte & co., nella terza ed ultima giornata del girone Mister Ermanno Frumento porta con sé a Bragno quattro allievi 2005: il portiere Thomas Piovano, i difensori Mattia Piccone ed Emilio Alberto Sanguineti ed il centrocampista Bertrand Maria Viti.

Ad eccezione di Piovano, tutti i giovani granata sono entrati nel corso della partita, contribuendo dapprima alla rimonta della squadra sul Bragno (andato in vantaggio con Giuso) grazie alle reti del neo acquisto Matteo Carro Gainza e del sempreverde Giacomo Sofia, quindi a "difendere il fortino" sino alla fine del match dagli assalti del padroni di casa.

Alla fine della disputa grande festa in casa granata per l'esordio dei giovani e per i primi tre punti ufficiali della stagione.