Giudice Sportivo, Prima Categoria. La Vadese perde Salis per tre turni

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 2/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/10/2021
ZAPPIA MIMMO (OLIMPIC 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
MENSI RICCARDO ANDREA (APPARIZIONE FC)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
LAMUEDRA FABIANO (TORRIGLIA 1977)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARVELLI ANDREA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
NICOLINI GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
FAGGI ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCO ROMEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FOSSA LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
GIBERTONI ALESSIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
TORROMINO GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)
PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)
SAIDY YANKUBA (APPARIZIONE FC)
ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)
CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)
DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)
STEFANATI TOMMASO (CA DE RISSI SG)
FIORENTINO GIOVANNI (CELLA 1956)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)
COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)
FAZIO ANDREA (CITTA DI COGOLETO)
GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)
MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)
DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)
LARIZZA ROCCO (COGORNESE)
MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
CUTRI SIMONE (CORNIGLIANESE 1919)
DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)
FERRARO ALESSIO (CORNIGLIANESE 1919)
URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)
LUNARDI MICHELE (MASONE)
NARDUCCI TOMMASO (MASONE)
ALBANESE GABRIELE (MIGNANEGO)
PODRECCA SIMONE (MIGNANEGO)
TURRINI FILIPPO (MIGNANEGO)
SCOTTO STEFANO (OLIMPIC 1971)
CANEPA FEDERICO (PRATO 2013)
STEFANZL ROMAN JAVIER (PRO SAVONA CALCIO)
BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)
CARVELLI ANDREA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
GJOKA RAMADAN (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)
MUSETTI ANDREA (SANTERENZINA)
VENE DAVIDE (SANTERENZINA)
DE FERRARI SIMONE (SORI)
NICOLINI GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
RAGAGLIA MARCO (SUPERBA CALCIO 2017)
LAMUEDRA DANIEL (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 3/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base allerisultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
BOTTIGLIERO ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
PUTTI GIOVANNI (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
MAGGIOLINI ROBERTO (BORGORATTI)
ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)
GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
BONI EDOARDO (ARCOLA GARIBALDINA)
A gioco fermo, in reazione, colpiva con una testata alla tempia un calciatore avversario, provocandogli una ferita e una piccola fuoriuscita ematica
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)
Espulso per doppia ammonizione, ritardava l'uscita dal tdg. Una volta uscito dal tdg, a tratti, inveiva contro le decisioni del ddg, urlando insulti non chiari data la distanza a cui si trovava; alla segnatura della seconda rete esultava, guardando il ddg e rivolgendogli un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DEVOTO ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)
MAZZIER GINO (BORGORATTI)
BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)
DOCI FLAVIO (PSM RAPALLO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
DELLAMAGGIORA LUCA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
PELLICCIA GIUSEPPE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
TADDEI ALESSANDRO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
BARABINO NICOLO (BORGORATTI)
MARCELLI SIMONE (BORGORATTI)
MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)
BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)
D AMELIO NICOLO (CALVARESE 1923)
DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)
GRAZI ANDREA (CALVARESE 1923)
MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)
PERUCCHIO LUCA (CAPERANESE 2015)
RICHERME DAVIDE (CASARZA LIGURE)
TAZZER MARCO (CASARZA LIGURE)
CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ORSETTI THOMAS (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PALOMBA FEDERICO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LAMBERTI ANDREA (LETIMBRO 1945)
PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)
GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)
BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)
BELLANTONE FILIPPO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
CINA ALEXANDRO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
DE CAMILLI ALESSIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
GIUSO GIANFRANCO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
SETTIMELLI STEFANO (NUOVA OREGINA S.R.L.)
VARGAS VERA GIAN PIER (NUOVA OREGINA S.R.L.)
COZZANI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)
PASSAGLIA DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)
RAIMONDI EDOARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)
RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)
ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)
VENTUROTTI DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)
DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)
DI PLACIDO ALESSIO (PRA F.C.)
MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
MICALIZZI SIMONE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
PASTI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
PICCALUGA DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
DEVOTO GIACOMO (PSM RAPALLO)
GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)
RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)
ZAMBUTO SIMONE (PSM RAPALLO)
PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BRAKOLLARI ARTAN (RIESE)
PELOSIN CRISTIANO (RIESE)
CAROGLIO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)
GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)
BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)
VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
BELLANTONE GIOVANNI (SAN LAZZARO LUNENSE)
DEL BERGIOLO LUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)
SIBII ALEXANDRU (SAN LAZZARO LUNENSE)
LEONE ANGELO LUIGI (SPERANZA 1912 F.C.)
TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)
ENRILE NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)
QUAGLIA MIRKO (VADESE CALCIO 2018)
SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)
VENNERI CATALDO (VADESE CALCIO 2018)
COSTA ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE