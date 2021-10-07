Giudice Sportivo, Promozione. Due giornate a Piana e Sarti, altri cinque giocatori stoppati per un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 3/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
BACIGALUPI PIER LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
BUCCELLATO STEFANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
BORTOLINI MICHELE (SOCCER BORGHETTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
SARTI SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO) (INFRAZIONE RILEVATA DA UN AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
LEKA ERGYS (BRAGNO)
MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
RATTINI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)
ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
BARCELLONA RICCARDO (CELLE RIVIERA CALCIO)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)
COSTA FEDERICO (FOLLO SAN MARTINO)
CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICAPOLIS 1993)
TRUDU MANUEL (LITTLE CLUB JAMES)
CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)
CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)
PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)
D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)
VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)
BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
SHANI ARMANDO (BAIA ALASSIO CALCIO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)
BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)
MORDEGLIA NICOLO (CELLE RIVIERA CALCIO)
FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MESSINA ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)
ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)
BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
TOGNONI NICOLO (FORZA E CORAGGIO)
VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)
BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)
PICASSO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993) 23/22
BALBI MATTIA (LEGINO 1910)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
CONTARDI SOVIO ELIA (LEVANTO CALCIO)
FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)
CANTONI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)
CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)
SANTUNIONE FABIO (MAGRA AZZURRI)
BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)
CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)
MONTICONE ANDREA (SERRA RICCO 1971)
VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
CUNDUMI LUIS CARLOS (VALDIVARA 5 TERRE)
PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)
VERDUCI MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)
BONANDIN DAVIDE (VELOCE 1910)
CARRO GAINZA MATEO G. (VELOCE 1910)
DOCI GENTIAN (VELOCE 1910)
RAMPINI EDOARDO (VELOCE 1910)
VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)
BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
BURDO EMANUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)