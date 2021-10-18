Calcio, Serie D: le squalifiche in vista del turno infrasettimanale nel girone A. Due giornate a Fenati, un turno a Legal, Mara e Scannapieco

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 16/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 16/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2021
CIANFLONE ANDREA (ASTI)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
ZICHELLA GIOVANNI (HSL DERTHONA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FENATI GIOVANNI (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l'uscita dal terreno di gioco rivolgendo gesti irridenti all'indirizzo della tifoseria avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LEGAL LUDOVIC CHARLES (ASTI)
MARA NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARCHISONE LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
AMMONIZIONE (III INFR)
BELLOCCHIO ANDREA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
FILIP ROBERT CONSTANT (HSL DERTHONA)
VALERIO ANDREA (HSL DERTHONA)
MOSTI LUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCON)
TESTARDI EMANUELE (SALUZZO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAGNALDI FILIPPO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
PIANA MATTIA (ASTI)
BERTANI ROMEO (BORGOSESIA CALCIO)
GEMELLI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
PICI KLAJDI (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
AVELLINO GIACOMO (LAVAGNESE 1919)
ROVIDO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)
IENTILE MATTEO (SALUZZO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARRARA NICOLO (BORGOSESIA CALCIO)
LUZZETTI MATTEO (HSL DERTHONA)
COPPOLA FAUSTO (IMPERIA CALCIO SRL)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
SCORZA MANUEL (LAVAGNESE 1919)
NUTI GIOVANNI (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
BEDETTI EDOARDO (R G TICINO)
PAVESI MANUEL (R G TICINO)
BIANCHI SEBASTIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
MESINA ANTONIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
CIRILLO ELIA (VADO)
COSTANTINI NICHOLAS (VADO)
DI SALVATORE GABRIELE (VADO)
GARE DEL 17/10/2021
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
SESIA MARCO (CASALE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
DIDU MARCO (CHIERI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)
Per avere, calciatore in panchina, in occasione della segnatura di una rete, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e rivolto gesti irridenti e triviali all' indirizzo della tifoseria avversaria.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PLACIDO MATTIA (LIGORNA 1922)
AMMONIZIONE (III INFR)
CONROTTO GIORGIO (CHIERI)
CORSINI ANDREA (CHIERI)
MONTICONE MATTIA NANNI (CITTA DI VARESE)
DI MASI MANLIO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE LUCCA DAVIDE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)
PUTZOLU TOMMASO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)
CONTINELLA VITTORIO (CASALE A.S.D.)
ALVITREZ CHRISTIAN (CHIERI)
CALCAGNO MATTEO (LIGORNA 1922)
CIRRINCIONE ANDREA (LIGORNA 1922)
SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)
AMMONIZIONE (I INFR)
BREVI TOMMASO PIETRO (CASALE A.S.D.)
GIANOLA GIORGIO (CASALE A.S.D.)
ROSSINI RICCARDO (CASALE A.S.D.)
BIANCO ANDREA (CHIERI)
DISABATO DONATO (CITTA DI VARESE)
MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)
PREMOLI GABRIELE (CITTA DI VARESE)
BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)