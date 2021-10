E' partito nel migliore dei modi il percorso dell'Altarese nel girone A del campionato di Prima Categoria.

I giallorossi valbormidesi hanno avuto la meglio sull'Oneglia per quattro reti a una, in una cornice di partita mai stata in dubbio a favore della squadra di mister Molinaro.

A realizzare le reti decisive per i primi tre punti in graduatoria sono stati Eboli, Brahi, Ciappellano e Greco.