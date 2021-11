Calcio. Vado, a Borgosesia arriva un altro pareggio che lascia contento Solari: "È mancato solo il gol, la squadra continua a crescere domenica dopo domenica"

Slitta nuovamente l'appuntamento con i tre punti per il Vado di Matteo Solari, che può comunque consolarsi con una prova gagliarda dei suoi ragazzi in quel di Borgosesia.

Lo 0-0 finale sta piuttosto stretto ai liguri, capaci di creare diverse situazioni da gol senza però trovare il guizzo giusto per portare a casa l'intera posta: "È un periodo in cui continuiamo a raccogliere meno di quanto seminiamo - evidenzia il trainer rossoblu - ma la prestazione di oggi dimostra la crescita della squadra, che ha messo in campo tutto ciò che era stato provato in allenamento. Sotto porta manca ancora un pizzico di cattiveria, mentre in fase difensiva stiamo pian piano tamponando quelle lacune che abbiamo avuto nelle prime gare del campionato"

Ancora ai box Lazzaretti, Costantini e Gandolfo, con De Bode costretto ad uscire al quinto minuto della ripresa: "Ha accusato un fastidio muscolare che non gli ha permesso di proseguire la gara - aggiunge Solari - ma è stata l'occasione per vedere subito all'opera Brero, giocatore forte che, insieme a Tinti, si è fatto trovare pronto disputando una grande partita, così come il giovane Nicoletti".

Prossimo appuntamento tra sette giorni al "Chittolina", dove arriverà il Chieri capolista.