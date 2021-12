Calcio, Promozione. Tre partite al termine del girone di andata. Il Soccer ospite della Veloce, occhio a Serra Riccò - Voltrese

Il campionato non è ancora arrivato a metà del suo percorso e un labile equilibrio sta coinvolgendo la zona medio-alta della classifica.

Come ormai abitudine, è il Soccer Borghetto la squadra ponentina con il miglior piazzamento, chiamata alle 14:30 alla trasferta savonese contro una Veloce al penultimo posto, ma capace di guizzi imprevedibili.

Impresa ardua per il Camporosso , che alle 14:30 dovrà misurarsi con la capolista Praese , mentre Serra Riccò - Voltrese avrà un peso specifico di primaria importanza per i primissimi posti.

Il Legino, in casa del Vallescrivia proverà a certificare la crescita delle ultime settimane; esordio in campionato invece per mister Capurro alla guida del Celle Riviera, nel big match salvezza con la Baia Alassio.