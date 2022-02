Calcio. Michele Sbravati entra a far parte della Commissione Nazionale per l'attività giovanile e scolastica: "Un riconoscimento per tutto il Genoa"

Un altro riconoscimento importante è arrivato per Michele Sbravati.

Il dirigente spotornese, al vertice del Settore Giovanile del Genoa, è stato infatti nominato componente della Commissione Nazionale dell’Attività di Base.

“E' una nomina che accolgo grande piacere e orgoglio e, come nel caso del premio “Maestrelli” nel settembre scorso, non è solo personale ma è di tutto il Genoa poichè è un riconoscimento al lavoro svolto con grande coesione con tutti i componenti della società.

La garanzia di questa Commissione è la qualità dei suoi componenti e del suo presidente Roberto Samaden. Il nostro obiettivo di partenza è di lavorare in piena sinergia per rappresentare al meglio il movimento dell’Attività di Base e lavorare per apportare le migliorie necessarie viste anche le difficoltà create dalla pandemia".

Queste le dichiarazioni, in parte, rilasciate alla Figc dal dirigente rossoblu.

Per leggere l'intervista completa CLICCA QUI