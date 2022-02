Calcio, Eccellenza. Cairese ai playoff, la vittoria sul Ventimiglia blinda l'accesso alla seconda fase. Ospedaletti ai playout

Si attendevano verdetti nel pomeriggio odierno nella zona alta della classifica e il primo sorriso può farlo la Cairese che, battendo il Ventimiglia, si aggiudica matematicamente ai playoff.

Traguardo vicino anche per il Genova Calcio, pur sconfitto dal Taggia, per l'Albenga e per il Finale, straripante con l'Alassio.

L'ultima piazza se la giocheranno Taggia, Pietra Ligure e Ventimiglia nelle ultime due giornate giallorossi e biancocelesti saranno attesi rispettivamente dalle partite con Finale e Ventimiglia e con Genova Calcio e Finale.

Il Ventimiglia attende il recupero con l'Arenzano e la partita con l'Alassio. Nel caso arrivasse una doppia vittoria si giocherebbe il tutto per tutto nello scontro diretto finale contro il Taggia.

In cosa qualificazione matematica ai playout anche per l'Ospedaletti.