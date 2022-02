Giudice Sportivo, Eccellenza: più di un mese di squalifica per Belvedere, tre giornata a Dondero. Due turni per F. Maisano e Basso

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 2/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 3/2022

BELVEDERE ROBERTO (ALBENGA 1928)

Non presente in distinta, ma riconosciuto da un AA, per tutta la durata della gara, urlava dagli spalti espressioni irriguardose e minacciose all'indirizzo del ddg, appendendosi alla rete davanti alla tribuna e scuotendola; uscito dalla struttura si affiancava con l'auto alla terna, rivolgendo loro ulteriori espressioni ingiuriose e fortemente malauguranti.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

A gioco fermo, si avvicinava minacciosamente ad un calciatore avversario che si trovava a terra in seguito ad un contrasto di gioco, afferrandolo violentemente con entrambe le mani per la maglietta, all'altezza del colletto, strattonandolo con violenza per farlo rialzare e lasciandolo, in seguito, ricadere a terra, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

DOFFO LUCA (CAIRESE)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

SELIMI SAURO (FEZZANESE)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (III INFR)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

FAEDO STEFANO (FINALE)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

EL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

COULIBALY ISSA (ALBENGA 1928)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALCOPIETRO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PATRUCCO GABRIELE (ALBENGA 1928)

PUDDU DANIELE (ALBENGA 1928)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)









GARE DEL 13/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO: ALASSIO FOOTBALL CLUB V.D.G.

AMMENDA Euro 6.000,00 ALASSIO FOOTBALL CLUB

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928) (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DOFFO LUCA (CAIRESE)

MAUCCI RAFFAELE (RIVASAMBA H.C.A.)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERASSO TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A fine gara rivolgeva un'espressione ingiuriosa ad un AA (In frazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

D ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ALBENGA 1928)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MORETTI FABIO (CAIRESE)

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANDREETTO ELIA (FINALE)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

TRACANNA ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

COULIBALY OUMARO (ALBENGA 1928)

DAGNINO DIEGO (ALBENGA 1928)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

BERTOLLA MATTEO (CADIMARE CALCIO)

LAZZONI FEDERICO (CADIMARE CALCIO)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GIGLIO MICHAEL (PIETRA LIGURE 1956)

MONARDA FILIPPO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLAMICO NICOLO (CADIMARE CALCIO)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

AROCA CORTEZ WILLIP A. (FINALE)

BUTTU GABRIELE (FINALE)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TEDESCO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)