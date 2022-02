Giudice Sportivo, Promozione: le sanzioni settimanali, quattro turni a Pozzato

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/ 2/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 3/2022

LETTIERI PIETRO (CAMPOROSSO)

MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 3/ 3/2022

MUNARINI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

(infrazione rilevata da parte di un AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

A seguito di un fallo assegnato alla squadra avversaria, sferrava volontariamente un calcio ad un avversario, ancora steso a terra (infrazione rilevata da parte di un AA) - Sanzione aggravata per la pericolosità del gesto, visto che l'avversario si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

REBECCHI DAVIDE (MARASSI 1965)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

MARINI GIACOMO (BRAGNO)

CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)

DEGANO ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

SIMONI ALDO (FOLLO SAN MARTINO)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DIACONU ANDREI LAURENTI (BAIA ALASSIO CALCIO)

DI MARTINO MIRKO (BRAGNO)

GORLERO ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)

LUFI ERALDO (GOLFO DIANESE 1923)

ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARE DEL 12/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

LITTLE CLUB JAMES

Per non aver evitato che, al termine della gara, un dirigente non presente in distinta, entrasse senza autorizzazione, nello spogliatoio del ddg, per protestare contro le sue decisioni.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 3/2022

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

Dirigente non presente in distinta, ma notato dal ddg fra il pubblico,si rivolgeva al ddg medesimo con numerose e ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose. Al termine della gara, entrava, senza autorizzazione, nello spogliatoio del ddg, per protestare ulteriormente contro le sue decisioni.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

PECORARO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)

Usciva dalla sua area tecnica entrando 2 metri all'interno del tdg per protestare contro una decisione arbitrale; dopo il provvedimento disciplinare di espulsione, una volta uscito dal tdg continuava a protestare contro l'operato dell'arbitro anche dagli spalti e, tornato negli spogliatoi, lo aspettava nel corridoio antistante ad essi per protestare ulteriormente contro le sue decisioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LIBERTI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MURTAS ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

TRUDU MANUEL (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIBERTI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

SIVORI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

GARE DEL 13/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00 DON BOSCO SPEZIA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori (circa 10 persone) che, a partire dal minuto 3' del ST e per circa 35' urlavano all'indirizzo del ddg espressioni ingiuriose. Alcuni di questi a tal fine si portavano in prossimità dei cancelli della zona spogliatoi e ivi stazionavano fino al termine della gara.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTOR MORENO (GOLFO DIANESE 1923)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA

GAMBETTA ROBERTO (CELLE RIVIERA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

IOZZI UMBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BUCCELLATO STEFANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BASTIANELLI CLODIO (FOLLO SAN MARTINO)

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SARTI SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Con pallone non in gioco colpiva un avversario con un ceffone al volto senza provocargli conseguenze lesive. Alla notifica del provvedimento di espulsione correva nella direzione del ddg fermandosi a circa 5 cm dal suo volto, urlando a voce molto alta espressioni irriguardose ed ingiuriose al suo indirizzo e avvicinandogli le mani al volto medesimo, con fare minaccioso; tardava, quindi, la fuoriuscita dal tdge, una volta fuori dal tdg medesimo, correva nella direzione di un calciatore avversario, espulso contestualmente, urlandogli frasi minacciose, tentando di entrare nello spogliatoio avversario e rincorrendolo con fare gravemente minaccioso, senza riuscire a colpirlo grazie solo al blocco oppostogli dai dirigenti presenti davanti alla porta dello spogliatoio stesso. Successivamente stazionava nella zona spogliatoi adiacente al campo e continuava a proferire all'indirizzo del ddg frasi ingiuriose per circa 10 minuti.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, urlava all'indirizzo del ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose, quindi ritardava l'uscita dal tdg, portandosi nuovamente a circa 5 m. dal ddg medesimo, urlandogli a voce molto alta, ulteriori espressioni ingiuriose. Una volta fuori dal tdg, dalla zona degli spogliatoi, continuava ad urlare espressioni ingiuriose all'indirizzo del ddg, per circa 5'.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CANTONI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)

A gioco fermo, attingeva un avversario con una testata alla testa, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MADAFFERI MARCO (CAMPOROSSO)

PINNA DANIEL (CELLE RIVIERA CALCIO)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)

ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CASTAGNARO MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ATZENI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

GIGUET MARCO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BATTAGLIA BUSACCA E. (SAMMARGHERITESE 1903)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

SIBERIE RICHMAR SIMON S. (CAMPOROSSO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUERRA ANDREA (BRAGNO)

MONNI EMMANUELE (BRAGNO)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

ERETTA GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

DI MEO STEFANO (VALDIVARA 5 TERRE)

VIGNALI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

DE SIMONE ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DOMENICHELLI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

BANCALARI CRISTIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZUCCA MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

CERVIA RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

NARDULLI NICOLAS (SOCCER BORGHETTO)

CUNDUMI LUIS CARLOS (VALDIVARA 5 TERRE)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

D APRILE SIMONE (BAIA ALASSIO CALCIO)

GALIANO MANUEL (BRAGNO)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

FAVARA MATTEO (CELLE RIVIERA CALCIO)

ANGELLA ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

STRADINI MARCO (FORZA E CORAGGIO)

CASTELEIN MATTIA (GOLFO DIANESE 1923)

MACALUSO ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)

MERLO MANCO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DI FRAIA MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

MOSCA ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

KACELLARI RICARD (SOCCER BORGHETTO)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

STANO JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

MASINA GIANMARCO (VALDIVARA 5 TERRE)

GUZZO FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)