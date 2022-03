Calcio. Eccellenza, scattano playoff e playout con un menù ricchissimo: Cairese-Finale, Albenga-Campomorone e Pietra Ligure-Sestrese infiammano la prima delle nove giornate

Nove partite per salire D, nove per evitare la retrocessione. Margini di errore praticamente ridotti al lumicino.

E' tempo di fare veramente sul serio per tutte le squadre impegnate nelle poule playoff e playout del campionato di Eccellenza. Un format nuovo e oggetto anche di qualche critica da parte di alcuni diretti interessati, ma che a livello di spettacolo e imprevedibilità si preannuncia davvero entusiasmante.

Il calendario della prima giornata di questa seconda fase lo certifica in maniera piuttosto chiara: nel "girone" playoff, occhi puntati su una classicissima come Cairese-Finale, che vogliono partire con il piede giusto per sognare in grande, e Albenga-Campomorone, entrambe in programma alle ore 15.00. Mezz'ora prima il via di Fezzanese-Taggia, con i levantini probabilmente favoriti principali al salto di categoria. Completano il quadro Canaletto-Genova Calcio e RapalloRivarolese-Baiardo.

Nella poule salvezza, il clou di giornata sarà Pietra Ligure-Sestrese, due squadre che non avrebbero di certo sfigurato anche nel girone playoff per qualità e organizzazione di gioco. Il Varazze farà visita al Ventimiglia, mentre l'Arenzano di Corradi cercherà di partire con il piede giusto affrontando in trasferta il Busalla. Ospedaletti-Cadimare e Rivasamba-Athletic Club Albaro le altre due sfide in calendario.

Livescore su Svsport.it dalle 15.00