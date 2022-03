Solo poche ore fa l'Aurora aveva comunicato il riscontro di diverse positività all'interno del proprio gruppo squadra, non sufficienti però a far scattare il rinvio automatico del derby di domani pomeriggio contro l'Altarese.

Le due società non si sono accordate per il possibile rinvio, così scenderanno regolarmente in campo per il match della diciasettesima giornata, fissato alle ore 15:00.