Calcio, Vado - Novara. Solari non si sente battuto in partenza: "E' nelle difficoltà che nascono le grandi imprese"

La liste degli indisponibili per la sfida alla capolista fa tremare i polsi, ma Matteo Solari, allenatore del Vado, promette battaglia domani pomeriggio tra i rossoblu e il Novara.

Al tecnico valbormidese mancheranno due portieri, Cirillo e Colantonio, oltre a Gandolfo, Brondi (per loro stagione finita), Giuffrida, Cattaneo, Galvanio e i lungodegenti Costantini e Lo Bosco.

"E' in queste situazioni di emergenza che possono nascere le grandi imprese - spiega Solari - e non lo dico a caso: in settimana ho visto i ragazzi davvero molto carichi, pur nelle difficoltà. Raramente ho vissuto - sorride amaro il mister - un avvicinamento alla partita del genere, ma sono convinto che potremo dire la nostra, pur avendo davanti una super squadra come il Novara.

Cambiamenti a livello tattico? La squadra già nel corso dell'anno ha dimostrato di poter indossare "vestiti" diversi a seconda dell'occasione, più che i freddi numeri sarà importante rispettare quei concetti su cui abbiamo lavorato in settimana".