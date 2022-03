Calcio. Prima Categoria: il Savona riparte con un poker, Letimbro domata in poco più di mezz'ora

LETIMBRO - SAVONA 0-4 (12' Vittori Y., 18' Carro Gainza rig., 32' Vittori Y., 93' Serhiienko)

TRIPLICE FISCHIO FINALE. Il Savona archivia la pratica Letimbro con un rotondo 4-0 e mantiene inalterato il distacco con la Sampierdarenese capolista. Reti nel primo tempo con la doppietta di Y. Vittori e il rigore di Carro Gainza, Serhiienko in pieno recupero fissa il poker

93' SERHIIENKO TROVA IL 4-0 IN DIAGONALE, game over al "Briano"

90' tre minuti di recupero

89' corner di Grandoni che pesca ancora Rossetti solo al limite dell'area piccola, colpo di testa che termina sull'esterno della rete

88' Rossetti in pallonetto non trova lo specchio per questione di centimetri, il Savona chiude in avanti

82' prosegue la girandola di cambi, sfida che ormai non ha più nulla da dire

77' Komoni rileva Esposito F., 4-4-2 per il Savona in questo finale

73' dentro Rossetti per Y. Vittori, seconda sostituzione ordinata da Podestà

68' Vario tenta la sforbiciata volante su un pallone invitante dalla destra, buona la coordinazione, non l'impatto con la sfera, raccolta da Rinaldi

67' Oliva inserisce Belmonte al posto di Odenato, gara che continua a non offrire particolari spunti

62' A. Vittori rileva Gallotti, scala Stefanzl in difesa

58' destro di Vario da fuori area, sfera che termina sul fondo

57' fase della gara abbastanza confusa, striscioni in controllo del match, Letimbro più convinta rispetto alla prima frazione

50' Vittori appoggia per l'accorrente Castagna, conclusione di prima che si impenna non creando problemi alla porta di Calcagno

47' punizione dal limite per la Letimbro, Valdora trova solamente la barriera

45' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo. Conduce 3-0 il Savona sulla Letimbro, tra poco il racconto della ripresa

45' giallo per Castagna, entrata in ritardo su Frumento. L'attaccante salterà Savona-Pro Pontedecimo

38' ci prova da fuori Murialdo, sfera alta sopra la traversa. Oliva chiede più coraggio ai suoi

35' squillo dei padroni di casa con un tiro cross di Vario, troppo poco per impensierire Rinaldi

33' cerca gloria anche Castagna, sassata dal limite con il sinistro, si supera il portiere gialloblu che respinge in tuffo

32' TRIS SAVONA! Ancora Vittori! Lancio illuminante di Gallotti a pescare il centravanti biancoblu sul filo del fuorigioco, pallonetto delizioso su Calcagno in uscita e palla in fondo al sacco

24' Penna a fare il centrale e Frumento terzino destro, cerca di mischiare un po' le carte mister Oliva

22' giallo per Frumento, chance su calcio piazzato per la squadra di Podestà, che pochi istanti fa non ha gradito un colpo di tacco da parte di Esposito F. all'altezza della mediana

20' Grandoni impegna severamente il portiere gialloblu, successivo salvataggio sulla linea di porta che nega il terzo gol al Savona

18' CARRO GAINZA A SEGNO DAGLI UNDICI METRI, raddoppio degli striscioni e gara indirizzata subito in maniera forse decisiva.

17' RIGORE PER IL SAVONA! Gran palla di Carro Gainza per Esposito F., bravo a servire Castagna, che viene atterrato da Calcagnoin uscita. Rodio indica il dischetto, da valutare la posizione dell'esterno biancoblu al momento del lancio dell'ex Albenga

15' primo angolo per la Letimbro, traiettoria troppo sul primo palo dove Gallotti ha il tempo per poter spazzare

12' YOURI VITTORI! AVANTI IL SAVONA! Errore nella propria metà campo da parte dei padroni di casa, l'ex Finale riceve palla, calcia in diagonale e fulmina Calcagno. 0-1 al "Santuario"

10' striscioni che cercano di sbloccare subito la gara, Letimbro incitata a gran voce dal proprio tecnico che cerca di tenere alta l'attenzione

3' Savona in gol con Castagna dopo una bella parata di Calcagno su Vittori Y., Rodio annulla per fuorigioco tra le proteste degli striscioni

2' costretta a cambiare maglia la formazione di casa, troppo poco contrasto in campo. Partita subito sospesa

1' inizia la gara! Maglia grigia e calzoncini scuri per la Letimbro, divisa tradizionale biancoblu per il Savona

Fischio d'inizio posticipato a causa di un ritardo da parte del direttore di gara bloccato nel traffico. Si parte alle 15.10 circa

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LETIMBRO: Calcagno, Penna, Molinari, Valdora, Giusto, Frumento, Pescio, Murialdo, Vario, Albanese, Odenato.

A disposizione : Giacchello, Mellogno, Micheletti, Gallione, Belmonte, Fidaleo, Rossetti S., Pelosin

Allenatore : Oliva

SAVONA: Rinaldi, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Gallotti, Esposito M., Castagna, Stefanzl, Vittori Y., Grandoni, Esposito F.

A disposizione : Bresciani, Kuci, Komoni, Serhiienko, Vittori A., Gamba, Rossetti N.