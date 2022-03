Calcio, Prima Categoria. Il derby chiama Carcarese e Millesimo, biancorossi a pochi passi dal salto in Promozione

Per la matematica bisognerà ancora attendere, ma il week end che sta per affrontare la Carcarese potrebbe essere davvero quello cruciale per blindare il primo posto in classifica.

Il derby interno con il Millesimo rappresenta uno degli ultimi scogli sulla strada verso il salto in Promozione, complice il rientro prepotente dei giallorossi all'interno della disputa per un piazzamento playoff.

Il "Mresciu" è reduce infatti dal doppio largo successo su Oneglia (5-0) e Atletico Argentina (3-0), un duplice bottino pieno che lo ha riportato a sole tre lunghezze dal quinto posto.

A cinque giornate dalla fine i biancorossi puntano alla conquista dell'intera posta in palio e a un possibile passo falso interno dell'Aurora contro il Pontelungo, per ritrovarsi a +11 ed avere il match point definitivo proprio in casa dell'Argentina.

A dirigere l'incontro sarà il signor Iovinelli di Savona, webcronaca e livescore su Svsport.it.