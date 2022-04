Calcio, Prima Categoria. Il Mallare ha il destino nelle proprie mani, mister Alloisio: "Pensiamo a domenica, con questa voglia tutto è possibile"

Una vittoria più che importante per il Mallare nel recupero contro il Borghetto, che lancia i lupi ai margini della zona playout. Tre punti che alzano anche il morale, in vista delle ultime due sfide di campionato. Ad esaltare la prova è il tecnico Andrea Alloisio, che ha così dichiarato:

“Sono tre punti molto importanti quelli di mercoledì, siamo stati bravi a ribaltare lo svantaggio del primo tempo, cosa tutt’altro che semplice. Arriviamo da tre prove molto positive, che dimostra il grande percorso di crescita che sta avendo questa squadra. Serve restare concentrati sull’obiettivo, domenica è la volta dell’Oneglia, squadra obbliga a vincere e per questo sicuramente determinata. Noi dobbiamo fare la nostra gara, senza alcuna paura e con la consapevolezza della nostra forza.”

Dopo la sfida in terra imperiese sarà derby con l’Altarese: “Sapevamo che nelle prime sei sfide avremmo giocato contro le prime sei della classifica, quando non si fanno punti per tante settimana ci può essere del nervosismo, cosa che per noi però non c’è stata. I ragazzi sono stati bravi a gestire il momento e a reagire non appena ce n’è stata l’occasione. Pensiamo solo alla sfida di domenica ora, poi penseremo ai prossimi avversari, serve mettere in campo la giusta voglia, con quella diventa tutto più semplice.”