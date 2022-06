Calcio, Cairese. Ecco Samuele Sassari. Il benvenuto del presidente Boveri: "Ragazzo eccezionale, ci porterà esperienza"

Era atteso ed è puntualmente arrivato l'annuncio dell'ingaggio da parte della Cairese di Samuele Sassari.

L'esterno ex Savona, Vado e Imperia ha ricevuto direttamente il benvenuto da parte del presidente Fabio Boveri e del ds Matteo Girigone:

"La società A.S.D Cairese 1919 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni di Samuele Sassari, classe 1996. Ex giocatore di Finale, Albissola, con cui ha vinto il campionato di Promozione, Vado, Imperia, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza, Alassio e Ovadese. Un importante innesto nel panorama gialloblù, che così commenta: "Sono contentissimo di aver fatto questa scelta. Ringrazio il presidente, Fabio Boveri, che mi ha voluto fortemente, il Direttore Generale, Franz Laoretti, il Direttore Sportivo, Matteo Giribone e mister Diego Alessi, che mi hanno spinto a sposare questo progetto. Mi trovo ora in una società seria, ambiziosa, con un'ottima rosa. Conosco molti dei giocatori con cui affronterò la stagione. L'obbiettivo che mi pongo è, ovviamente, quello di affrontare quest'esperienza nel migliore dei modi, sia a livello personale, sia per la squadra, di segnare, ma di essere decisivo anche nel far segnare, dato che è sempre fondamentale la vittoria, più che il singolo. Penso che questa squadra abbia tutto il potenziale per togliersi delle grandi soddisfazioni e fare molto bene."