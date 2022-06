Calciomercato, Vado. C'è l'ipotesi Taddei - bis per la mediana rossoblu, Virdis resta all'Asti

Rimbalza direttamente dal cuore del Piemonte l'ultima possibile novità di mercato per il territorio savonese.

La prima, in effetti, in ordine temporale che per un Vado che sta giocando a carte particolarmente coperte a pochi giorni dall'apertura delle liste di trasferimento.

Secondo quanto filtra da Asti, il regista Max Taddei sarebbe infatti in procinto di tornare a vestire la maglia rossoblu, dopo la sfortunata stagione 2020/2021 culminata con la retrocessione. Un ritorno in Liguria annunciato, ma che sembrava potesse materializzarsi in quel di Imperia.

Rimarrà invece con i galletti Francesco Virdis. Il bomber sardo, ma ormai savonese di adozione è stato infatti confermato nell'organico di mister Boschetto insieme a un altro ex biancoblu come Andrea Venneri.