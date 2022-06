Calcio, San Filippo Neri. Fabrizio Scarlata si chiama fuori dalla dirigenza giallorossa: "Non percorreremo il prossimo futuro insieme"

E' una situazione in rapida evoluzione quella che sta coinvolgendo la San Filippo Neri.

Al momento non è stata ancora confermata al 100% la presenza della storica società giallorossa ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima Categoria, ma una cosa è certa: all'interno del progetto non ci sarà Fabrizio Scarlata.

"In merito alle dichiarazioni apparse sugli organi di stampa, smentisco la possibilità di un mio coinvolgimento relativamente alla formazione della Prima Squadra della San Filppo Neri a cui auguro il meglio per il proprio futuro, futuro che però non percorreremo insieme".