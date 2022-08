Calcio, Millesimo. Varati i quadri per la stagione in arrivo, Eros Levratto resta il presidente

Con l'apertura della settimana che va a concludersi, il Millesimo ha provvefuto a ufficializzare i propri quadri dirigenziali per la stagione sportiva ormai alle porte.

Come si legge nel comunicato societario " Anche nel corso dell'anno calcistico 2022/2023 continuerà la presidenza di Eros Levratto coadiuvato da Fabrizio Levratto come vice presidente e Direttore Sportivo e da Luciano Piccardo come Direttore Generale. A capo del Settore Giovanile troviamo sempre Pietro Castellano con Domenico Macchia nella posizione di tesoriere e Martina Caracciolo come segretaria. Il Team Manager della Prima Squadra sarà ancora Yuri Brioschi. Come già detto in precedenza Glenda Giacchino ricoprirà il ruolo di Social Media Manager".