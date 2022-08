Calciomercato. Leonardo Di Salvatore torna in Liguria, l'ex Vado e Albenga giocherà nella Lavagnese

Il comunicato:

La Usd Lavagnese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Di Salvatore, giocatore offensivo, che sul fronte d’attacco può fare sia il trequartista che l’esterno su entrambe le fasce.

Nato nel 1999 a Genova, ha vestito le maglie di Fossano e Albenga in Eccellenza collezionando 13 reti e 10 assist in 75 incontri, poi nuovamente Fossano, Imperia, Vado e Fossano in Serie D dove ha segnato 9 reti e servito 11 assist in 71 partite giocate.

«Sono molto contento di essere a Lavagna – ha commentato Di Salvatore – in una piazza che negli ultimi vent'anni ha sempre fatto la Serie D. Sto bene, ho grandi motivazioni e spero di riuscire a dare una mano al gruppo di mister Cammaroto per fare bene e tornare in alto>>.