Finale, il duo Sgambato-Spadoni verso il Genoa: ad attenderli una leva del Settore Giovanile

"Sono tante le cose che in questo momento scorrono nella mia testa ancora di più se volessi raccontare i tanti momenti vissuti in questi quattro anni, che non solo mi hanno fatto crescere come persona ma hanno arricchito la mia vita sotto tutti i punti di vista - ha scritto il diretto interessato su Instagram - L’ambizione mi ha portato a fare valutazioni differenti e a modificare la mia vita professionale. Oggi per me si apre un nuovo e ambizioso capitolo, ricco di curiosità che da una parte mi rende orgoglioso e valorizza tutto quello che attraverso passione,dedizione e lavoro è stato fatto in questi anni e dall’altra evidenzia gli obiettivi che attraverso stimoli forti mi hanno sempre fatto guardare avanti con ottimismo. Tutto questo è stato possibile grazie alle persone che in questi anni hanno condiviso con me quest’avventura, la società Finale in primis, che mi ha accompagnato e sostenuto sempre, dopodiché mister, dirigenti e soprattutto loro 'i ragazzi' che sono stati i protagonisti assoluti di questo film meraviglioso. Grazie Finale" conclude Sgambato.