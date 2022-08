Calcio, Albenga. Derby oltre le aspettative per Buttu: "Questi ragazzi mi hanno stupito. Grande prova di Grandoni e Gabriel Graziani" (VIDEO)

Non ha vinto, ma ha sicuramente convinto l'Albenga vista ieri pomeriggio al Ciccione.

I primi tre punti stagionali sembravano a portata di mano fino a dieci minuti dalla fine, prima della rimonta nerazzurra, ma al netto del dispiacere per il mancato successo Pietro Buttu può comunque sorridere per quanto ha raccontato il rettangolo verde.

Il tecnico bianconero non ha nascosto la sorpresa in positivo per la prova dei suoi, spiegando anche i motivi che lo hanno spinto a rispolverare il 4-4-2 dopo il 3-5-2 visto con il Soccer Borghetto.

Una nota di merito è arrivata per Mattia Grandoni, ma anche per Gabriel Graziani, lotta e governo della mediana ingauna: