Calcio, Albenga. Il vicepresidente Barchi vede rosa dopo il 3-3 di Imperia: "Giocato un gran calcio, abbiamo 25 titolari"

E' un Albenga che ha lasciato il Ciccione di Imperia con un sapore agrodolce sul proprio palato.

Il rammarico per non aver ottenuto i tre punti, nonostante le due reti di vantaggio a 10 dalla fine, è ancora presente, ma la consapevolezza di aver disputato una prova più che convincente, in casa di una delle squadre più attrezzate del girone, si sta facendo largo in tutto l'ambiente ingauno.

Così è anche per il vicepresidente Roberto Barchi:

"Giocare la prima partita ufficiale ad Imperia non sarebbe stato facile per qualsiasi squadra, ma l'Albenga ha disputato una partita di grande qualità, dimostrando carattere fin dai primi minuti.

La partita di oggi ha dimostrato come l Albenga abbia 25 titolari in rosa

Purtroppo per qualche episodio fortuito non usciamo con i tre punti ma a tratti abbiamo giocato un gran bel calcio.

Le premesse per fare un buon campionato ci sono e appena Mister Buttu avrà nuovamente la rosa al completo sono certo che potremo toglierci delle belle soddisfazioni.

Lo merita la città e il nostro presidente".