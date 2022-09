Calcio, Coppa Italia di Promozione. Sorteggiata la Prima giornata, subito Ospedaletti - Carcarese e Pietra Ligure - Praese

In data odierna, come da Comunicato Ufficiale n. 18/02 del 22.09.2022, si è tenuto, presso la sede del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 in Genova, il sorteggio per determinare lo sviluppo del calendario dei quadrangolari di sola andata validi per il secondo turno della Coppa Italia di Promozione.

Il sorteggio ha avuto il seguente esito:

Prima giornata mercoledì 05 ottobre 2022

Girone S1

Ospedaletti – Carcarese

Pietra Ligure - Praese

Girone S2

Golfoparadisoprorecco - Caperanese

Tarros Sarzanese - Vallescrivia

Seconda Giornata mercoledì 16 novembre 2022

Girone S1

Carcarese - Pietra Ligire

Praese - Ospedaletti

Girone S2

Caperanese - Tarros Sarzanese

Vallescrivia - Golfoparadisoprorecco

Terza giornata mercoledì 7 dicembre

Girone S1

Pietra Ligure - Ospedaletti

Carcarese - Praese

Girone S2

Tarros Sarzanese - Golfoparadisoprorecco

Caperanese - Vallescrivia