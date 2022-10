Pallanuoto: la Carige R.N. Savona giocherà nel girone di Strasburgo in Francia

Dopo l’eliminazione dai Qualification Round II, dove la Carige R.N. Savona, ha sfiorato l’impresa classificandosi al terzo posto dietro agli squadroni di Jadran Spalato e Vasas Budapest, i biancorossi di Alberto Angelini si trasferiscono in Euro Cup. Poco fa è stato effettuato il sorteggio dei Qualification Round II per l’Euro Cup Men che si giocherà dal 27 al 30 ottobre. La Carige R.N. Savona è stata sorteggiata nel gruppo B che si giocherà a Strasburgo in Francia. I savonesi affronteranno il ZV De Zann (Olanda), il VK Partizan (Serbia) ed i padroni di casa del team Strasbourg

Gli altri gironi sono così composti:

Gruppo A – Sabac, Serbia: Jadran Herceg Novi (Montenegro), VK Solaris (Croazia), VK Sabac (Serbia), Trieste Pallanuoto (Italia), Pays D’Aix Natation (Francia).

Gruppo C – Duisburg, Germania: CN Turcoing (Francia), CN Barcelona (Spagna), Telimar Palermo (Italia), ASC Duisburg (Germania).

Gruppo D – Zagabria, Croazia: HAVK Mladost (Croazia), VK Primorac (Montenegro), Budapest Honved (Ungheria), PAOK Thessaloniki (Grecia), CN Mediterrani (Spagna).

Gruppo E – Szolnok, Ungheria: BVK Crvena Zvezda (Serbia), EVK Zaibas (Lituania), Montpellier WP (Francia), Szolnoki Dozsa (Ungheria).

Girone F – Bucarest (Romania): CC Ortigia (Italia), Vitoria Guimaraes (Portogallo), Steaua Bucarest (Romania), BVSC Zuglo (Ungheria), VK Valis (Serbia).

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno al turno successivo.