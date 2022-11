E' finita l'esperienza di Andrea Alloisio sulla panchina del Mallare. Il tecnico è stato infatti esonerato dalla guida della Prima Squadra dei Lupi.

Al momento non vi è ancora il nome del sostituto. La società si riunirà in serata per decidere il nome del successore che, probabilmente, sarà reso noto già nella giornata di domani.

Il Mallare occupa il terzultimo posto in classifica con 4 punti conquistati in otto gare.