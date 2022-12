Calcio. Prima Categoria, nel genovesi i consueti anticipi del sabato: alle 14.30 Masone-Priamar, a seguire Multedo-Spotornese

Saranno come sempre gli anticipi del sabato ad alzare il sipario sul weekend del girone B di Prima Categoria.

Due le gare in programma, a partire dalle 14.30, quando Masone e Priamar scenderanno in campo sul terreno del "Macciò": per i genovesi un'occasione per cercare di tenere il passo delle prime della classe, mentre la squadra di Pusceddu andrà nuovamente a caccia di punti per risalire dal penultimo posto.

Sempre nel pomeriggio, ma con fischio d'inizio alle 15.00, il match tra Multedo e Spotornese, due squadre che puntano a blindare il prima possibile il discorso salvezza.

Livescore sulle pagine di Svsport.it.

Il programma: