Pallanuoto: la Liguria torna con la medaglia di bronzo al collo dal Torneo delle Regioni

Medaglia di bronzo per la Liguria della pallanuoto al Torneo delle Regioni 2023, che si è svolto dal 3 al 7 gennaio ad Ostia e ha visto la partecipazione di atleti nati nel 2008 e nel 2009. Dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, la tradizionale kermesse è tornata a disputarsi e ha visto la selezione della nostra regione conquistare un buon terzo posto, alle spalle di Lazio e Campania.

“Se guardiamo le formazioni ai nastri di partenza – commenta il tecnico della selezione Ligure, Piero Ivaldi – probabilmente c’era qualche squadra sulla carta più attrezzata di noi, mentre le altre erano più o meno tutte dello stesso livello. Nonostante questo siamo riusciti a farci valere, arrivando a perdere solo in semifinale con la Campania e vincendo poi la finalina per il terzo e quarto posto con la Sicilia. Salire sul podio è sempre un’emozione particolare, ma in questo caso, più che altre volte, l’importante era davvero esserci, partecipare, visto che si è tornati a disputare questa importante competizione nazionale a due anni dall’ultima volta, causa lo stop forzato imposto dalla pandemia. Dobbiamo considerare questo terzo posto come un punto di partenza, per trovare nuovi stimoli e continuare a lavorare, come Comitato Regionale della FIN, insieme e al fianco delle società”.

L’elenco completo dei convocati per la Liguria: Nieuwenhuizen e Ottonello (RN Savona), Rezzano (Sori), Frediani, Fugazza, Del Noce, Orsini e Figari (Sc Quinto), Torquati e Albasini (Bogliasco), Vignolo, Smiraglia e Scarmi (Pro Recco), Botto (Lavagna), Gnetti (Venere Azzurra).