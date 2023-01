Calcio. La Cairese acuisce le difficoltà della Sestrese, mister Rossetti regolarmente in panchina domenica ad Albenga

I gol di Babliuk e Ordisci sono stati un vero e proprio toccasana per la Cairese, tornata subito al successo dopo lo scivolone interno con il Campomorone e a soli due punti dal secondo posto.

Dall'altra parte dello steccato, però, la Sestrese è incappata ancora una volta in una sconfitta che ha confermato il piazzamento in zona playout, ad oggi con solo quattro punti di margine dalla retrocessione diretta.

Un momento difficile per tutto il gruppo verdestellato, atteso dalla complicata trasferta di Albenga, pronto comunque a confermare la propria fiducia nei confronti di mister Rossetti.

Da quanto filtra dai piani alti del club genovese il tecnico non è in discussione e sarà al suo posto in panchina sia al Riva che nei prossimi incontri.

La volontà è di ripercorrere le orme della passata stagione, con un finale di stagione che permetta alla società di rimanere in categoria con o senza l'ausilio dei playout.