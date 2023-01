Calcio, Savona. Frumento continua a perdere pezzi: "Così è difficile, Multedo più brillante"

E' un canovaccio già visto e rivisto quello a cui è andato incontro il Savona oggi pomeriggio al Pertini, ospite del Multedo.

I biancoblu hanno dovuto cedere i tre punti ai granata di Bazzigalupi nel finale, palesando i soliti problemi di organico.

Mister Frumento non può che assolvere la squadra, ancora lodevole sul piano dell'impegno.

"Quello che ci diceva bene nel girone di andata, oggi sembra girarci contro.

Peccato per il rigore finale, seppur abbia più dubbi sul primo, ma dobbiamo ancora una volta confrontarci con una situazione fisica complessa.

Beani e Di Roccia non sarebbero dovuti essere nemmeno in panchina, eppure li ho fatto entrare in corso d'opera. Brazzino è stato espulso, Kuci ha avuto uno strappo all'inguine: mettere undici giocatori in campo sabato prossimo sarà di per sè già una vittoria.

Contatti con la società negli ultimi giorni? Assolutamente no".