Basket, A2 femminile. Quarto sigillo di fila per l'Amatori Savona, si arrende anche Cagliari

AMATORI SAVONA 59 - CUS CAGLIARI 54



Sedicesima giornata del girone Sud del campionato di Serie A2 femminile, al Palapagnini di Savona si incontrano la Azimut Wealth Management e le universitarie di Cagliari.

La squadra di casa è reduce da tre vittorie consecutive e sta consolidando la propria posizione in chiave salvezza, le sarde invece arrivano da una vittoria e hanno ritrovato energie mentali e fisiche grazie al rientro dall'infortunio del proprio capitano Striulli.

Buono l'approccio alla partita delle bianco rosse che Piazzano subito un parziale di 7-0 grazie ai canestri di Pobozy e Paleari. La risposta di Cagliari è affidata alle due triple consecutive di Puggioni. Al giro di boa del primo quarto l'estro di Zanetti consente a Savona di rimanere in vantaggio di 5 lunghezze, nei minuti finali però il CUS ricuce lo strappo grazie ai punti di Gagliano. Si va al primo riposo sul 13 pari.

Inizio molto soft di secondo quarto, il punteggio torna a muoversi solo dopo tre minuti con il canestro di Saias. A risponderle ci pensa Picasso da dietro l'arco ma le difese sono molto attente e gli attacchi non molto ispirati. Prima dell'intervallo c'è tempo per qualche bella giocata delle polacche Pobozy e Stawinska, che fanno si che si arrivi al riposo lungo sul 28-19.

Nelle prime battute del terzo quarto la protagonista è Paleari, con un paio di ottime difese su Striulli e una tripla; Cagliari però è più concreta rispetto al primo tempo e mentre Gagliano e compagne arrivano a canestro con costanza, Amatori Savona fatica a costruire azioni degne di nota e passa buona parte del quarto senza segnare. Ultimi minuti del quarto in crescendo per l'Amatori che può così mantenere 6 lunghezze di vantaggio (39-33).

Il quarto periodo, come spesso accade al PalaPagnini è un thriller: i tre tiri liberi mandati a bersaglio da Paoletti aprono la strada alla rimonta delle sarde che grazie alle triple della stessa Paoletti e di Giangrasso mettono la testa avanti e costringono coach Dagliano a chiamare time-out a 3 minuti dalla fine.

Zanetti come al solito non si tira indietro e regala il pareggio alle liguri, Striulli mostra la sua classe in un paio di occasioni e riporta avanti le sue, poi Pobozy e Paleari producono il massimo sforzo per chiudere la partita.

L'ultimo errore del capitano sardo e il contropiede di Salvestrini pongono fine a questo combattuto match: risultato 59-54.

Tabellini:

Amatori Savona: Ceccardi 2, Vivalda 2, Ghigliotto, Salvestrini 2, Poletti ne, Lo Re ne, Sansalone, Picasso 3, Paleari 14, Leonardini, Pobozy 24, Zanetti 12. All Dagliano, Ass Cacace e Faranna.

CUS Cagliari: Puggioni 6, Paoletti 12, Caldaro 2, Venenazi, Brun, Saias 4, Giangrasso 6, Gagliano 8, Stawinska 10, Striulli 6. All Xaxa.