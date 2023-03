Calcio, Prima Categoria. IL QUILIANO & VALLEGGIA E' IN PROMOZIONE! BATTUTA L'ALBISSOLE, TRIPUDIO PER LA SQUADRA DI FERRARO!

QUILIANO & VALLEGGIA - ALBISSOLE 4-2 (11' Bazzano, 18' Magnani, 72' La Piana, 88' Fabbretti rig. - 47' Romano, 54' Rebagliati)

49' E' FINITA! IL QUILIANO & VALLEGGIA E' IN PROMOZIONE!

43' TRASFORMA FABBRETTI! IL QUILIANO HA IN MANO LA PROMOZIONE!

42' RIGORE PER IL QUILIANO, TOCCO DI MANO NETTO DI VALLARINO, TORRIGLIA INDICA IL DISCHETTO

35' colpo di testa di poco a lato per i ceramisti, respira Ferro, dieci minuti alla fine

33' esce Perrone nel Quiliano & Valleggia, al suo posto Tedesco. Grande partita del centravanti di casa

31' bel numero di Romano in area, forse cercare lo scarico invece del tiro era preferibile...

29' Bazzano a terra in area, ammonito per simulazione. Il contatto da bordocampo sembrava esserci, Torriglia non l'ha valutato sufficiente per la caduta

27' LA PIANA! IL QUILIANO TORNA IN VANTAGGIO, COCNLUSIONE ALL'ANGOLINO CHE NON LASCIA SCAMPO A MALINVERNI

24' proseguono i cambi per Sarpero, Ghigliazza out, infortunato, al suo posto Corti

23' ripartenza Quiliano, solito spunto di Bazzano che invita al taglio Fanelli, palla alta.

17' Porta per Diana, nuovo cambio ceramista

16' punizione di Carocci, ancora traversa! Malinverni ci ha messo la mano!

15' la partita è totalmente a viso aperto. qualsiasi esito è possibile

13' traversa clamorosa di Fanelli che in semirovesciata vede stoppata dal legno la sua acrobazia. Sarebbe stato un gol bellissimo

9' REBAGLIATI! IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLE! CLAMOROSO AL PICASSO! Bucata centralmente la difesa di casa

8' problemi per Magnani, entra Curci

7' miracolo di Maliverni su Perrone, partita aperta a ogni esito

5' ammonito Ghigliazza

4' Fadlaoui per Siri, primo cambio per Sarpero

2' PARTENZA A MILLE ALL'ORA DELL'ALBISSOLE E ROMANO TROVA IL GOL CHE DIMEZZA LE DISTANZE, BOTTA SUL PRIMO PALO, FEERRO NON PUO' NULLA!

1' si riparte

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo al Picasso, il Quiliano & Valleggia ha in mano la promozione

41' punizione di Vallarino da posizione interessante, il piatto mancino termina la propria parabola un metro oltre la trasversale

40' Ammonito Salani, steso Romano in piena ripartenza

36' nel frattempo è stato ammonito Siri

35' in due minuti l'Albissola la può riaprire! Prima Diana viene murato da Ferro a pochi passi dalla porta, poi è Romano a centrare il palo a tu per tu con il portiere biancorosso dopo una prima impostazione totalmente fallita dai padroni di casa.

28' Murialdo a un passo dal tris, Malinverni questa volta c'è e si oppone a a mani aperte

23' l'Albissole ha subito il contraccolpo, fa fatica a riorganizzarsi la squadra di Sarpero

18' IL RADDOPPIO DEL QUILIANO! SIRI NON RIESCE AD ARGINARE NUOVAMENTE BAZZANO, IL CROSS RASOTERRA E' PERFETTO E MAGNANI NON HA DIFFICOLTA' A INFILARE LA PORTA! GARA GIA' INDIRIZZATA AL PICASSO

17' il cross di Murialdo si trasforma in un tiro, Malinverni non si fida e alza sopra la traversa

11' QUILIANO & VALLEGGIA IN VANTAGGIO! BAZZANO! L'esterno viene trovato libero nell'uno contro uno sulla fascia mancina, il tiro seguente è tutto fuorchè irresistibile, Malinverni però va a terra in ritardo e la capolista è in vantaggio

11' punizione di Perrone poco oltre la lunetta dell'area di rigore, la sfera supera la barriera ma non si abbassa in tempo

10' ritmi altissimi in questo avvio, gara godibilissimi come era nelel attese

9' Ribeiro di mancino dai 25 metri, Ferro blocca in sicurezza

6' Perrone tenta il lob su Malinverni, leggermente fuori dai pali, palla a lato

5' Picasso stipato, in tribuna lato sud i Boys, lato nord ci sono gli Zueni

2' il primo tiro del match è di Damonte, l'Albissole prova ad approcciare al meglio la partita

1' si parte!

PRIMO TEMPO

QUILIANO & VALLEGGIA: Ferro, La Piana, Carocci, Salani, Fabbretti, Russo, Fanelli, Magnani, Perrone, Murialdo, Bazzano.

A disposizione: Cambone, Fiori, Piccaluga, Meta, Ferraro G., D'Amico, Tedesco, Saino, Santonostaso

Allenatore: Ferraro E.

ALBISSOLE: Malinverni, Siri, Iadanza, Lupi, Ghigliazza, Vallarino, Romano, Ribeiro, Diana, Rebagliati, Damonte.

A disposizione: Gallinari, Fadlaoui, Porta, Barbin Corti, Musizzano, Kalaja, Curci, Nucci.

Allenatore: Sarpero

Arbitro: Torriglia di Novi Ligure