Calcio. Pontelungo, traguardo a pochi metri grazie ad un Sfinjari show: "Ora testa giusta per le prossime due partite"

Il Pontelungo comincia a contare. I granata restano a cinque punti sul Camporosso nel campionato di Prima Categoria A e quando mancano solo 180 minuti di gioco alla fine, vedendo il traguardo del salto in Promozione sempre più vicino.

Contro il San Filippo Neri Yepp Albenga è arrivato uno netto 6-0, dove assoluto protagonista è stato ancora una volta Ernand Sfinjari, giocatore in continua crescita:

"Quest'anno è stata una stagione fantastica per me e per tutto il Pontelungo - ha sottolineato dopo le sue reti contro i giallorossi - e dalle ultime due partite mi aspetto di avere la testa giusta e di non prendere sotto gambe le squadra avversarie perché nulla è regalato".

In ottica futura l'attaccante è cauto: "Per il prossimo anno io l'ho già detto sto bene al Pontelungo e una famiglia per me si vedrà poi più avanti", conclude Sfinjari.

E domenica contro l'Andora del super bomber Alessandro Greco arriva il primo match point stagionale.