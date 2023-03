L'Asta delle Stelle per la Gigi Ghirotti "a tutto gas" con Bagnaia, Bastianini, Quartararo e Morbidelli

Ancora una settimana speciale per l'Asta benefica delle “Stelle nello Sport” con altri nove cimeli presentati su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Su www.memorabid.com/stellenellosport un'Asta a tutto gas: spicca la maglia autografata di Pecco Bagnaia, diventato nel 2022 il quarto pilota italiano a trionfare su una moto italiana (Ducati) nella classe regina (MotoGP) del motomondiale. Cappellino e bandiera autografati da Enea Bastianini, campione mondiale 2020 nella Moto2, impreziosiscono ulteriormente un'Asta che vedrà battute anche 2 saponette firmate da Franco Morbidelli (campione mondiale Moto2 nel 2017) e un cappellino siglato dal francese Fabio Quartararo, campione mondiale MotoGP nel 2021.

Sampdoria, Spezia, Genoa e Virtus Entella sono al fianco di Stelle nello Sport e della Fondazione Gigi Ghirotti ETS anche in questa settimana. In campo per beneficenza, scendono rispettivamente Djuricic, Ekdal, Badelj e Paolucci.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

