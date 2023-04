Calcio. Serie D, il Vado non vuole fermarsi nemmeno a Sestri Levante: rossoblu nel fortino della capolista per stupire ancora (ore 15.30)

L'avversario è di quelli davvero tosti, il fortino del "Sivori" sarà nuovamente vestito a festa per trascinare il Sestri Levante dei record, ma per un Vado che negli ultimi due mesi non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari (meritando senza ombra di dubbio qualche titolo roboante in prima pagina), c'è la concreta possibilità di disputare una grande prestazione anche di fronte ai rossoblu di Barilari.

È chiaro, il coefficiente di difficoltà della partita (posticipata di mezz'ora rispetto al canonico orario delle 15.00) rimane altissimo, ma uno stimolo in più è sicuramente rappresentato dalla delusione per il ko subito all'andata, con le reti di Casagrande e Marquez a condannare la squadra di mister Didu. Quasi scontata, per il tecnico piemontese, la conferma di quel 3-4-3 con cui i rossoblu hanno cambiato decisamente passo da inizio 2023: Capra, Lo Bosco e Di Renzo intoccabili nel reparto avanzato, qualche ballottaggio in più tra difesa e centrocampo, tra i pali dovrebbe ancora trovare spazio il giovane Fresia.

Per quanto riguarda il resto del programma, da segnalare il debutto di mister Daidola sulla panchina del Derthona, al secondo cambio di guida tecnica dopo le gestioni Fossati e Chezzi: per la squadra del presidente Cavaliere, protagonista di un'annata al di sotto delle aspettative e con una salvezza ancora da conquistare, c'è l'insidiosa trasferta sul campo dell'Asti, mentre nell'estremo levante ligure andrà in scena un'interessante Fezzanese-Ligorna.