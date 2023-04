Sanremo Tennis Cup: l'italo-francese Luca Van Assche si impone facilmente in finale sul peruviano Varillas

Finale a senso unico, quella dell’Atp Challenger 125 di Sanremo, disputata oggi pomeriggio sul centrale dello storico Tennis Club matuziano, di fronte ad una folta cornice di pubblico.

Davanti alle telecamere di Sky Sport e Super Tennis, alla presenza del Senatore Gianni Berrino e dell’Assessore al Turismo e sport, Giuseppe Faraldi, l’italo-francese Luca Van Assche ha nettamente sconfitto il peruviano Juan Pablo Varillas. Partita quasi a senso unico, in particolare il primo set, terminato 6-1 per il transalpino, seguito da una buona schiera di tifosi, giunti appositamente da oltre confine.

In un match caratterizzato da prevalenti scambi da fondo campo e con pochissimi affondi a rete, la fallosità di Varillas e la maggiore classe e precisione di Van Assche, hanno portato a un netto 6-1 per il francese, andato subito 3-0. La ripresa del peruviano sul 3-1 non è bastata perché il transalpino ha messo velocemente al sicuro la prima partita.

Il secondo set sembra iniziare sulla falsa riga del primo ma Varillas recupera sul proprio servizio da 0-40 e vince il primo game. E’ un fuoco di paglia, perché il francese si rimette a macinare gioco e va sul 3-1. Sembra finita ma Varillas riesce a rimettersi in partita con il 3-2 e il 4-3 dopo. Negli ultimi due game c’è poca storia, con Van Assche che mette la freccia e si impone 6-3, vincendo il torneo e i 19.650 euro previsti per il vincitore.

Almeno 800 gli spettatori sugli spalti del Tennis Club Sanremo, che conclude con grande successo una 10 giorni di grande tennis sperando, per il prossimo anno, di migliorare ulteriormente il tasso qualitativo del torneo.