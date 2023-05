Pallanuoto, la RN Savona a caccia del pari nella finale playoff 5°-6° posto. Il presidente Polti chiama i tifosi: "Riempire la Zanelli, i ragazzi lo meritano"

Il ko in Gara1 è alle spalle e per la BPER Rari Nantes Savona è già tempo per riequilibrare la sfida con Trieste nella corsa al 5° posto e alla certezza della qualificazione in Len Euro Cup.

Alle 19.00 alla "Zanelli" va in scena Gara2 tra biancorossi e triestini dopo l'11-9 in favore del team guidato da Paolo Bettini in un match che la Rari aveva approcciato nel migliore dei modi, salvo poi dover fare i conti con una rosa ristretta giunta stremata a questo punto della stagione. Un'impressione confermata anche dal presidente Daniele Polti in sede di presentazione dello scontro odierno:

"Trieste è una squadra difficile da affrontare, rispetto a noi può vantare una panchina più lunga e in competizioni che si protraggono questo è importantissimo - le parole del massimo dirigente savonese - noi siamo fisiologicamente stanchi dopo una stagione ricca di impegni, ma sicuramente proveremo a vincere così come ha già ribadito Angelini per giocarci poi la 'bella' a Trieste".

Molto importante, come già dimostrato anche nelle recenti sfide europee disputate in casa, sarà il supporto del pubblico in piscina: "Un risultato importante per la Rari Nantes Savona porterebbe prestigio anche alla città - ha spiegato Polti - una buona presenza sugli spalti sarebbe anche il giusto e meritato premio per i ragazzi visto quanto hanno costruito in questa annata".

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Alessandro Severo di Roma e Bruno Navarra di Roma. Il Delegato Fin sarà Gianfranco Tedeschi di Genova.