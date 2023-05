Pallanuoto. Anche Federico Panerai saluta la Rari Nantes Savona: "Un'esperienza indimenticabile"

La BPER R.N. Savona comunica che dalla prossima stagione agonistica l’attaccante Federico Panerai non farà più parte della 1^ Squadra.

Afferma Federico Panerai: “Ringrazio Savona e Alberto per questa annata trascorsa insieme. Annata più che positiva con la conquista della Finale di Coppa Len. Esperienza per me indimenticabile grazie alla tifoseria sia savonese che avversaria. Ringrazio Alberto che con la sua esperienza mi ha fatto crescere tecnicamente anche come marcatore e centroboa. Savona è una società storica che dall’anno prossimo farà un passo avanti portando nell’organico esperienza internazionale. Faccio il mio in bocca al lupo a Savona, Alberto e ai ragazzi. Grazie”.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Saluto e ringrazio di cuore Panerai per averci donato lo straordinario spirito di abnegazione e il profondo senso della professionalità che lo contraddistinguono insieme alle sue ottime qualità tecniche. Si è moltiplicato in più ruoli per il bene della Squadra rinunciando spesso ai più facili onori della ribalta, ma nel momento più difficile della semifinale con Trieste ci ha dato la spinta decisiva da vero protagonista. Un autentico esempio. Gli auguro il meglio per il proseguo della sua carriera”.