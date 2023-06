Pallacanestro Alassio, alle Final four regionali vice campioni i maschi e terze le femmine

Due titoli provinciali e l’onore di partecipare alla Final Four Regionale che si è svolta ad Arenzano in entrambe le categorie, quello maschile e quella femminile Esordienti rivolta alle annate 2011-12 per i maschi e fino al 2014 per le femmine. Le migliori squadre della categoria si sono affrontate in incontri avvincenti ed emozionanti, ecco come è andata.



ESORDIENTI MASCHILE: Vice campioni regionali dopo una finale al cardiopalma

Il gruppo Esordienti 2011-12 affronta la Final Four Regionale di Arenzano dopo aver vinto il campionato provinciale e la fase Top Savona-Imperia.

- In semifinale, al mattino, giochiamo non al meglio delle nostre potenzialità contro il forte Basket Pegli, prima del Girone TOP genovese, ma al termine di una gara molto equilibrata ci aggiudichiamo l'incontro per differenza canestri guadagnando l'accesso alla finalissima.

- Nel pomeriggio, in finale, affrontiamo Canaletto che ha vinto il girone di Spezia-Tigullio e dopo i primi due tempi sembra una partita facile per gli spezzini perché la affrontiamo senza energia. Partita finita? manco per sogno! Reagiamo, vinciamo il terzo tempo, pareggiamo il quarto, vinciamo il quinto e ci troviamo in perfetta parità. Nell'ultimo tempo l'adrenalina da ambo le parti fa sbagliare tanto ma stiamo sempre in partita prima di cedere 6-4.. ma solo applausi per i nostri al cospetto di una squadra molto forte.

Vice campioni regionali Esordienti!

Semifinale: ALASSIO 13 - PEGLI 12

Finale 1-2 posto: ALASSIO 11 - CANALETTO 13





ESORDIENTI FEMMINILE: Un bellissimo terzo posto alla Final Four Regionale

Il primo campionato femminile ci ha visto protagoniste dove, dopo aver vinto il girone del ponente, abbiamo guadagnato l'accesso alla Final Four Regionale.

- Al mattino, in semifinale ad Arenzano, giochiamo con Ardita Genova e dopo i primi 5 tempi il risultato è in perfetta parità: 2 tempi vinti a testa e uno pareggiato. Nel tempo decisivo conduciamo 2-0 per i primi 4 minuti ma l'uscita per 5 falli di Farah agevola le genovesi che vincono il tempo e si aggiudicano un incontro emozionante ed equilibrato!

- Nella finale per il terzo e quarto posto affrontiamo Loano riuscendo a vincere 5 tempi su 6 conquistando un meritatissimo 3° posto in Regione.

GRAZIE alle società che hanno permesso durante la stagione di far giocare le loro mini cestiste: dagli amici de Le Torri e Borghetto fino all'Olimpia Taggia.

Crediamo molto nel basket femminile e avere partecipato a questo campionato con un ottimo risultato è per noi motivo di orgoglio.

Semifinale: ALASSIO 11 - ARDITA GE 13

Finale 3°-4° posto: ALASSIO 16 - LOANO 8