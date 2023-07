Pallanuoto. Mondiali di Fukuoka, il Settebello vola direttamente ai quarti! Cina ko 18-5

Tre su tre e quarti di finale in cassaforte!

La marcia del Settebello ai mondiali di pallanuoto in Giappone prosegue spedita, con gli azzurri che superano anche la Cina (18-5) nella terza gara del girone, chiudendo così la prima fase a punteggio pieno.

Un match in equilibrio fino a metà del secondo quarto, prima del roboante break di 7-0 che proietta gli azzurri direttamente ai quarti di finale, in programma martedì prossimo alle 10.30 italiane (avversario ancora da definire).

Protagonisti, con quattro gol a testa, Condemi e Di Fulvio, mentre tra i pali, durante il secondo quarto, ha trovato nuovamente spazio Gianmarco Nicosia, portiere della Rari Nantes, alternatosi con il titolare Del Lungo.

Tabellino FIN

Cina-Italia 5-18

Cina : Wu Honghui , Hu Zangxin , Chi Chenghao , Peng Jiahao , Zhang Jinpeng , Xie Zekai 1, Chen Zhongxian 2, Chen Rui , Chen Yimin , Liu Yu 1, Zhang Chufeng , Shen Dingsong 1, Liang Zhiwei . All. Porobic

Italia : Del Lungo, F Di Fulvio 4, Damonte 2, Marziali 3, A. Fondelli 1, Velotto 1, Renzuto 1, Condemi 4, N. Presciutti 1, Bruni L., Di Somma E., Dolce 1, Nicosia . All. Campagna

Arbitri : Miskovic (Mne), Moller (Arg)